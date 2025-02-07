Момент смертельного ДТП на трассе Вад — Перевоз попал на видео

Напомним, что авария произошла утром 7 февраля. На трассе столкнулись «Рендж Ровер» и «Рено Дастер». Погибли оба водителя и пассажир, больше никого в этих авто не было. По факту случившегося проводится проверка прокуратуры.
Днем выяснилось, что в одной из машин находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его зам Юлия Ананьина. В минобре Нижегородской области принесли соболезнования их семьям.
По предварительным данным, Галочкин управлял «Рендж Ровером», который принадлежал Ананьиной. Они якобы возвращались в Перевоз из филиала ссуза на Ваду (по информации Гострудинспекции, Галочкин находился в отпуске). Водитель пошел на обгон фуры, выскочил на встречку и въехал в лоб «Рено Дастеру» под управлением 34-летнего начальника службы безопасности свинокомплексов ООО «ННПП».
По неподтвержденной информации, люди в «Рендж Ровере» не были пристегнуты.