Момент смертельного ДТП на трассе Вад — Перевоз попал на видео

По предварительным данным, Галочкин управлял «Рендж Ровером», который принадлежал Ананьиной. Они якобы возвращались в Перевоз из филиала ссуза на Ваду (по информации Гострудинспекции, Галочкин находился в отпуске). Водитель пошел на обгон фуры, выскочил на встречку и въехал в лоб «Рено Дастеру» под управлением 34-летнего начальника службы безопасности свинокомплексов ООО «ННПП».