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Момент смертельного ДТП на трассе Вад — Перевоз попал на видео

Момент ДТП на автодороге Вад — Перевоз, в котором погибли три человека, попал на видеорегистратор. Жутки кадры опубликовал телеграм-канал Ni Mash.

Напомним, что авария произошла утром 7 февраля. На трассе столкнулись «Рендж Ровер» и «Рено Дастер». Погибли оба водителя и пассажир, больше никого в этих авто не было. По факту случившегося проводится проверка прокуратуры.

Днем выяснилось, что в одной из машин находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его зам Юлия Ананьина. В минобре Нижегородской области принесли соболезнования их семьям.

По предварительным данным, Галочкин управлял «Рендж Ровером», который принадлежал Ананьиной. Они якобы возвращались в Перевоз из филиала ссуза на Ваду (по информации Гострудинспекции, Галочкин находился в отпуске). Водитель пошел на обгон фуры, выскочил на встречку и въехал в лоб «Рено Дастеру» под управлением 34-летнего начальника службы безопасности свинокомплексов ООО «ННПП».

По неподтвержденной информации, люди в «Рендж Ровере» не были пристегнуты.