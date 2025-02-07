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Маляр из Башкирии влезла в долги из-за желания заработать на инвестициях

Маляр из Башкирии «инвестировала» в мошенников более 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке маляр, хотевшая заработать на инвестициях, отдала мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Женщине аферисты рассказали о простом заработке и уговорили ее торговать на бирже. У маляра было 50 тысяч рублей личных денег, а остальное она взяла в кредит у банка.

Вразумили жительницу Стерлитамака родственники. Только после их слов она поняла, что все это время общалась с лжеброкерами.

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