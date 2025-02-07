МВД сказало о задержании девятиклассников в Бресте, которым грозит до 15 лет

В пресс-службе отметили, что девятиклассники нашли объявление интернет-магазина, связанного с продажей наркотиков. Говорится, что школьники получали оптовые партии «товара», фасовали, а затем распространяли его через закладки как в Бресте, так и на территории Брестского района.