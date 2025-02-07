МВД сказало о задержании девятиклассников в Бресте, которым грозит до 15 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Милиционеры взяли с поличным двоих подростков 14 и 15 лет», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что девятиклассники нашли объявление интернет-магазина, связанного с продажей наркотиков. Говорится, что школьники получали оптовые партии «товара», фасовали, а затем распространяли его через закладки как в Бресте, так и на территории Брестского района.
Сообщается, что при задержанных, а также в тайниках был найден и изъят опасный психотроп. Следователи завели уголовное дело. Школьникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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