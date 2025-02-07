Дебошира из Башкирии высадили из самолета

Житель Башкирии устроил дебош на борту самолета, намеревавшегося лететь из Екатеринбурга в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
Оказалось, что буянить 41-летний мужчина уже начал во время посадки. Пьяный житель Башкирии стал мешать стюардессам и другим пассажир, а также продолжал нецензурно выражаться. Экипаж принял решение высадить мужчину.
На дебошира полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство. До рассмотрения материала доставленного поместили в спецпомещение для задержанных лиц.
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