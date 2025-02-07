Мужчину из Африки задержали за романтический обман пяти россиянок на 9 млн рублей

По версии следствия, иностранец, находясь на территории России, вступил в ОПГ, которая состояла из организатора и исполнителей разных обязанностей в рамках мошеннической схемы. Аферисты знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их, что испытывают к ним романтические чувства. Затем они сообщали, что направили им подарки и планируют приехать для знакомства. После этого преступники вытягивали из жертв деньги под предлогом якобы оплаты госпошлины, таможенных сборов, оплаты проезда и так далее.