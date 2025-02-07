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В Башкирии школьница сломала зуб о болт в школьной фрикадельке

Школьнице из Стерлитамака выплатят компенсацию за болт во фрикадельке.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке школьница сломала зуб после обеда в столовой. Девочка раскусила фрикадельку, в которой оказался болт. Сразу после инцидента ученицу осмотрел стоматолог, который диагностировал у школьницы поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см.

По данным Роспотребнадзора Башкирии, предмет попал во фрикадельку в производственном цехе изготовителя школьного питания.

Мама с девочкой обратились в суд, который решил, что пострадавшей ученице «Центр социального питания» должен выплатить 70 тысяч рублей компенсации, а также 35 тысяч рублей штрафа.

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