Помогал бойцам и чинил с другом машину: В Ростове под суд пойдет обвиняемый в убийстве алтарника храма

— Он поддерживал материально нуждающихся и одиноких людей из своего прихода, помогал бойцам СВО. Каждую неделю мужчина с супругой готовили и отвозили домашние обеды для солдат к поездам, в которых везли раненых. Ситуации были разные — и накормить, и переодеть, и из вагона в вагон транспортировать. И накануне гибели переносил мальчишек без ног на своей спине.