Помогал бойцам и чинил с другом машину: В Ростове под суд пойдет обвиняемый в убийстве алтарника храма

В Ростове до суда дошло дело об убийстве алтарника храма из Батайска. В ноябре эта новость стала ударом не только для близких его семьи, но и всех верующих земляков. О завершении расследования уголовного дела рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
ПРЯТАЛ ЗА СПИНОЙ НОЖ.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года в Ростове-на-Дону, на станции технического обслуживания по Шоссейной улице.
Как рассказала близкая подруга семьи погибшего Татьяна, туда батайчанин приехал, чтобы помочь другу с ремонтом автомобиля. В это время по территории профильной базы бродил выпивший незнакомец, которому на вид было около 50 лет. Говорят, мужчин цеплялся к людям и хамил всем подряд, за что Роман сделал ему замечание.
— В ответ услышал оскорбления в адрес своей семьи и жены в частности, — поделилась Татьяна. — А Роман — не из робкого десятка, он уже жестче потребовал извинений. А грубиян молча развернулся и ушел.
Спустя пару минут он вернулся с ножом в руке, которую завел за спину. По словам свидетелей, незнакомец нанес Роману рану, от которой тот скончался на месте.
У ОТЦА СЛУЧИЛСЯ ИНФАРКТ ПОСЛЕ ПОХОРОН.
Горе пришло в семью Романа: у него осталась супруга и трое детей. Знакомые не могли поверить в произошедшее. Они знали земляка как человека, который привык помогать другим.
— Он поддерживал материально нуждающихся и одиноких людей из своего прихода, помогал бойцам СВО. Каждую неделю мужчина с супругой готовили и отвозили домашние обеды для солдат к поездам, в которых везли раненых. Ситуации были разные — и накормить, и переодеть, и из вагона в вагон транспортировать. И накануне гибели переносил мальчишек без ног на своей спине.
От горя, которое пришло в семью, у отца убитого после похорон случился инфаркт.
Тем временем правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ростовчанин.
— В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления, — прокомментировали в Следственном управлении СК по Ростовской области. — Установлено, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств в составе преступного сообщества.
Теперь же расследование завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.