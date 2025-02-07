В Калининграде завели три дела на мать ребенка, убитого отчимом

В среду Ленинградский районный суд Калининграда отправил обвиняемого под стражу на два месяца. По версии следствия, мужчина, разозлившись на пасынка, нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве ребенка, также против него возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетней девочки. Как сообщила пресс-служба Калининградского областного суда, в ходе допроса обвиняемый вину в убийстве признал частично. При этом он и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства следователей об аресте.