В Калининграде завели три дела на мать ребенка, убитого отчимом

«Следственными органами регионального управления СК РФ в отношении 30-летней жительницы Черняховска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. “а”, “г”, “е” ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что «жительница Черняховска задержана по подозрению в истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности. В настоящее время фигурантка задержана в качестве подозреваемой. Следователями регионального управления Следственного комитета с ней выполняются необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения».
Мать ребенка, по предварительным данным, в убийстве не участвовала. При этом следственные органы заявляли о том, что дадут оценку ее действиям по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений), поскольку она знала о смерти мальчика, но не заявила об этом. До настоящего времени она проходила по делу об убийстве ребенка как свидетель.
В среду Ленинградский районный суд Калининграда отправил обвиняемого под стражу на два месяца. По версии следствия, мужчина, разозлившись на пасынка, нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве ребенка, также против него возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетней девочки. Как сообщила пресс-служба Калининградского областного суда, в ходе допроса обвиняемый вину в убийстве признал частично. При этом он и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства следователей об аресте.