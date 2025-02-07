Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержана мать убитого 7-летнего мальчика из Черняховска

30-летняя жительница Черняховска задержана по подозрению в истязании детей, ненадлежащем воспитании и оставлении в опасности: она сожительствовала с мужчиной, который убил её семилетнего сына, а, а до этого избивал мальчика и 12-летнюю дочь калининградки.

Источник: Янтарный край

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, связанным с истязанием, оставлением в опасности и ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Решение о возбуждении уголовных дел принято на основе материалов расследования убийства 7-летнего мальчика и материалов прокуратуры. Подозреваемая и её супруг подвергали детей избиениям, лишали воды и унижали их, причиняя физическую боль и нравственные страдания, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области, отметив, что женщина не обратилась своевременно в медицинское учреждение, зная о повреждении руки дочери, и не оказала медицинскую помощь сыну, что привело к его смерти.

Фигурантка задержана и проводятся следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что 42-летний житель Калининградской области, обвиняемый в убийстве семилетнего пасынка в Черняховске, арестован — соответствующее решение принял Ленинградский районный суд в Калининграде.