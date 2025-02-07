Задержана мать убитого 7-летнего мальчика из Черняховска

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, связанным с истязанием, оставлением в опасности и ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Решение о возбуждении уголовных дел принято на основе материалов расследования убийства 7-летнего мальчика и материалов прокуратуры. Подозреваемая и её супруг подвергали детей избиениям, лишали воды и унижали их, причиняя физическую боль и нравственные страдания, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области, отметив, что женщина не обратилась своевременно в медицинское учреждение, зная о повреждении руки дочери, и не оказала медицинскую помощь сыну, что привело к его смерти.