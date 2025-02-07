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В Минске 16-летний подросток взорвал контейнер для песка

В Минске подросток получил уголовное дело, взорвав петардой контейнер для песка.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 16-летний подросток взорвал контейнер для песка. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД поступила информация от очевидцев, что неизвестные во дворе жилого дома петардой взорвали контейнер для песка. Сотрудники милиции смогли оперативно установить, что к случившемуся причастен 16-летний учащийся минского колледжа.

Установлено, что в ночное время несовершеннолетний гулял в компании друзей и поджигал пиротехнические изделия.

«Одну зажженную петарду фигурант разместил в контейнере с песчано-солевой смесью, который после взрыва был поврежден», — отметили в ведомстве.

Учащийся колледжа сказал, что использовал пиротехнику ради забавы. В милиции обратили внимание на то, что несовершеннолетнему придется возместить причиненный ущерб в размере около 500 рублей. Заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем МВД сказало о задержании девятиклассников в Бресте, которым грозит до 15 лет.

Ранее в Гомеле двое курьеров мошенников забрали у 87-летней 100 тысяч рублей и оставили их себе на красивую жизнь: «Тратили деньги на дорогие гаджеты, поездки на такси с щедрыми чаевыми».

Кроме того, в Минске прокуратура оштрафовала 38 руководителей фирм из-за дивидендов.