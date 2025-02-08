Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск

Плахотнюк находится в розыске в Молдавии и России. Он заочно арестован в России с декабря 2017 года по обвинению в покушении на убийство. Ему предъявлено заочное обвинение, а также его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере.