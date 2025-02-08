Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск

Эту информацию телеканалу также подтвердил адвокат бизнесмена Лучиан Рогач. Он добавил, что собирается оспаривать это решение, чтобы получить постановление об отмене розыска.
Пресс-служба полиции Молдавии ранее сообщала о новом разыскиваемом лице по линии Интерпола, однако имя человека не называла.
«Комиссия Интерпола по контролю за файлами Интерпола уведомила о принятии запроса на международный розыск бывшего лидера политической партии», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале. Причины также не указываются.
Плахотнюк занимается бизнесом с начала 1990-х годов. В 1995 году он стал основателем молдавско-американской финансовой группы Angels. Позднее он возглавил нефтекомпанию Petrom Moldova и коммерческий банк Victoriabank. Он считается одним из богатейших бизнесменов в Молдавии.
С 2010 года Плахотнюк состоял в Демократической партии страны, а в декабре 2016 года он стал председателем партии.
После того как в 2016 году правительство Молдавии возглавил кандидат от Демократической партии Павел Филип, в республике начались акции протеста. Демонстранты обвиняли премьера в том, что он находится под контролем Плахотнюка.
Он уехал из Молдавии 14 июня 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. Затем он подал в отставку с поста председателя партии.
Плахотнюк находится в розыске в Молдавии и России. Он заочно арестован в России с декабря 2017 года по обвинению в покушении на убийство. Ему предъявлено заочное обвинение, а также его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере.