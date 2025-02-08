В Пулково предупредили о возможных задержках рейсов

Предупреждение действительно до нормализации погодных условий в Ленинградской области, которое ожидается вечером 8 февраля.
«Аэропорт Пулково информирует о том, что ряд авиакомпаний вынужденно корректирует расписания полетов в связи с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Как указали в пресс-службе, часть рейсов до вечера 8 февраля объединят и выполнят на самолетах большей вместительности. Все изменения можно уточнять у авиакомпаний, а также использовать для отслеживания информации онлайн-табло аэропорта и специальный бот.
Обстановка в терминале аэропорта штатная, несмотря на корректировки в расписании полетов ряда авиакомпания, сообщили в пресс-службе.
Накануне авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщала о корректировке расписания пассажирских рейсов из Санкт-Петербурга по причине сдвига воздушных масс при аномально высоком атмосферном давлении в условиях антициклона в Ленобласти.