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В Пулково предупредили о возможных задержках рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Ряд авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Петербурга, корректирует расписание в связи с аномально высоким атмосферным давлением, сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

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Источник: РИА "Новости"

Предупреждение действительно до нормализации погодных условий в Ленинградской области, которое ожидается вечером 8 февраля.

«Аэропорт Пулково информирует о том, что ряд авиакомпаний вынужденно корректирует расписания полетов в связи с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, часть рейсов до вечера 8 февраля объединят и выполнят на самолетах большей вместительности. Все изменения можно уточнять у авиакомпаний, а также использовать для отслеживания информации онлайн-табло аэропорта и специальный бот.

Обстановка в терминале аэропорта штатная, несмотря на корректировки в расписании полетов ряда авиакомпания, сообщили в пресс-службе.

Накануне авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщала о корректировке расписания пассажирских рейсов из Санкт-Петербурга по причине сдвига воздушных масс при аномально высоком атмосферном давлении в условиях антициклона в Ленобласти.