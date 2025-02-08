В Пулково предупредили о возможных задержках рейсов

Как указали в пресс-службе, часть рейсов до вечера 8 февраля объединят и выполнят на самолетах большей вместительности. Все изменения можно уточнять у авиакомпаний, а также использовать для отслеживания информации онлайн-табло аэропорта и специальный бот.