Неизвестный совершил нападение на здание ФСБ в Петербурге

По данным Telegram-канала, парень в капюшоне и с маской на лице хотел устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. К счастью, пиромана быстро задержали, и возгорания удалось избежать. Сейчас его допрашивают. Не исключено, что он стал жертвой украинских мошенников, добавили в SHOT.