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Глава Балтийска и его заместитель задержаны по делу о взятке

КАЛИНИНГРАД, 8 фев — РИА Новости. Глава города Балтийск под Калининградом Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко задержаны по подозрению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным следствия, 15 января 2025 года Коваленко, в силу занимаемой должности находящийся в зависимости от Мельникова, передал последнему взятку в сумме не менее 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе.

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко возбуждено уголовное дело. Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (пункт “б” часть 4 статья 291 УК РФ), — говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

«В настоящее время Мельников и Коваленко задержаны в качестве подозреваемых, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту жительства и работы фигурантов проводятся обыски», — добавили в пресс-службе.

По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.