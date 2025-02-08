Глава Балтийска и его заместитель задержаны по делу о взятке

По данным следствия, 15 января 2025 года Коваленко, в силу занимаемой должности находящийся в зависимости от Мельникова, передал последнему взятку в сумме не менее 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе.
«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко возбуждено уголовное дело. Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (пункт “б” часть 4 статья 291 УК РФ), — говорится в сообщении.
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.
«В настоящее время Мельников и Коваленко задержаны в качестве подозреваемых, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту жительства и работы фигурантов проводятся обыски», — добавили в пресс-службе.
По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.