Глава администрации Балтийска и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Мельникова и Максима Коваленко. Известно, что Мельников подозревается в получении крупной взятки, а Коваленко — в передаче взятки. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основе материалов оперативно-розыскных мероприятий управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.