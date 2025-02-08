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Глава администрации Балтийска и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве

Глава администрации Балтийска и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве: задержание проходило в аэропорту Храброво.

Источник: AP 2024

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Мельникова и Максима Коваленко. Известно, что Мельников подозревается в получении крупной взятки, а Коваленко — в передаче взятки. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основе материалов оперативно-розыскных мероприятий управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

15 января 2025 года Коваленко, в силу занимаемой должности находящийся в служебной зависимости от Мельникова, передал последнему взятку в сумме не менее 575 тыс. рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе.

Расследование уголовного дела продолжается.