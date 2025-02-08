Саркози надели электронный браслет

Уточняется, что он будет носить устройство в течение года. Саркози запрещено покидать свой дом с 20:00 до 08:00, однако три дня в неделю, когда будут проходить слушания по делу о коррупции, ему позволено находиться на улице до 21:30. В случае несоблюдения установленных часов домашнего ареста, власти будут предупреждены по сигналу тревоги.