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Саркози надели электронный браслет

Бывшему президенту Франции Николя Саркози надели электронный браслет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Источник: Reuters

Уточняется, что он будет носить устройство в течение года. Саркози запрещено покидать свой дом с 20:00 до 08:00, однако три дня в неделю, когда будут проходить слушания по делу о коррупции, ему позволено находиться на улице до 21:30. В случае несоблюдения установленных часов домашнего ареста, власти будут предупреждены по сигналу тревоги.

Ранее Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Николя Саркози за незаконное финансирование своей предвыборной кампании в 2012 году. Сам экс-лидер Франции данные обвинения отрицает. В мае 2023 года апелляционный суд Парижа вынес приговор Саркози по «делу о прослушке». Его приговорили к трем годам тюремного заключения условно, при этом последний год он должен провести в электронном браслете.