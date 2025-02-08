Ветерана СВО без части черепа выгнали из госпиталя и разрешили отправить на «губу» в Петербурге

По словам Мецлера, причиной произошедшего стал конфликт с медсёстрами. Пациент сделал им замечание за громкий разговор посреди ночи, после чего персонал госпиталя обвинил мужчину в якобы хулиганстве в нетрезвом виде. Завотделенеим поддержал девушек и выписал Владлена, несмотря на необходимость в дальнейшем лечении. Позже полиция не обнаружила никаких следов алкоголя в крови военного.