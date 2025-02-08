Ветерана СВО без части черепа выгнали из госпиталя и разрешили отправить на «губу» в Петербурге

По словам Мецлера, причиной произошедшего стал конфликт с медсёстрами. Пациент сделал им замечание за громкий разговор посреди ночи, после чего персонал госпиталя обвинил мужчину в якобы хулиганстве в нетрезвом виде. Завотделенеим поддержал девушек и выписал Владлена, несмотря на необходимость в дальнейшем лечении. Позже полиция не обнаружила никаких следов алкоголя в крови военного.
В заключении медучреждения также сказано, что пациент «не имеет противопоказаний к нахождению на гаупвахте». При этом Мецлера выписали со швами на голове и без рецепта на жизненно важные препараты.
«Если я не буду принимать лекарства, у меня может случиться приступ», — поделился он.
Ранее тяжёлое ранение в зоне СВО получил министр по делам молодёжи Якутии Пётр Шамаев. Чиновник оказался на грани жизни и смерти во время выполнения боевого задания.