Депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ, подозревают в махинациях с миграцией

Следствие установило, что в 2024 году Омаров и его сообщники организовали незаконное пребывание в стране четырех иностранцев, которые не только не имели миграционной регистрации, но и не получили разрешение на трудовую деятельность. По истечении установленного срока временного пребывания мигранты уклонились от выезда из России, а их пособники обеспечили им жилье, питание и работу в заранее подготовленных условиях.