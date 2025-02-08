Депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ, подозревают в махинациях с миграцией

Депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее «замуровал» в торговом центре квартиру, был задержан по подозрению в организации незаконного пребывания четырех иностранных граждан в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Эти иностранцы не были зарегистрированы на миграционный учет, и им были предоставлены жилье и работа. В правоохранительных органах республики сообщили, что задержание Омарова связано с нарушением миграционного законодательства.
По данным следствия, было возбуждено уголовное дело и против директора тепличного хозяйства, расположенного в Дербентском районе, также подозреваемого в организации незаконной миграции.
Следствие установило, что в 2024 году Омаров и его сообщники организовали незаконное пребывание в стране четырех иностранцев, которые не только не имели миграционной регистрации, но и не получили разрешение на трудовую деятельность. По истечении установленного срока временного пребывания мигранты уклонились от выезда из России, а их пособники обеспечили им жилье, питание и работу в заранее подготовленных условиях.
Ранее стало известно, что Омаров построил ТЦ на месте, где ранее располагался четырехэтажный многоквартирный дом. Ему не удалось выкупить весь дом, поскольку одна из жительниц отказалась продать свою квартиру. В результате торговый центр построили вокруг квартиры, которая оказалась «замурованной» внутри нового здания.