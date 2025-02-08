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В Москве оштрафовали мужчину за ношение телескопической дубинки

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал гражданина за ношение телескопической дубинки, предмет совершения правонарушения суд постановил уничтожить, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В них указано, что мужчина на станции метро «Потапово» был остановлен для проверки ручной клади. В вещах нашли телескопическую дубинку, которая, согласно закону, считается холодным оружием ударно-раздробляющего действия. В суде гражданин полностью признал вину.

Суд признал его виновным по статье КоАП о незаконном хранении оружия и оштрафовал. В суде не уточнили сумму санкции, однако статья предусматривает наказание в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Суд решил не только изъять телескопическую дубинку, но и уничтожить ее.