В Москве оштрафовали мужчину за ношение телескопической дубинки

В них указано, что мужчина на станции метро «Потапово» был остановлен для проверки ручной клади. В вещах нашли телескопическую дубинку, которая, согласно закону, считается холодным оружием ударно-раздробляющего действия. В суде гражданин полностью признал вину.
Суд признал его виновным по статье КоАП о незаконном хранении оружия и оштрафовал. В суде не уточнили сумму санкции, однако статья предусматривает наказание в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Суд решил не только изъять телескопическую дубинку, но и уничтожить ее.