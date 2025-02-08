В Москве оштрафовали мужчину за ношение телескопической дубинки

Суд признал его виновным по статье КоАП о незаконном хранении оружия и оштрафовал. В суде не уточнили сумму санкции, однако статья предусматривает наказание в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Суд решил не только изъять телескопическую дубинку, но и уничтожить ее.