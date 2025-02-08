Суд счел, что историк Соколов убил аспирантку из-за конфликта с Понасенковым

«В период, предшествующий правонарушению, для Соколова сложилась длительная психотравмирующая ситуация, обусловленная его конфликтом с Понасенковым. Эта ситуация носила пролонгированный характер и затрагивала сферу личностных ценностей, [и привела] к накоплению внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов, ухудшению психофизиологического состояния», — сказано в документе.
Там также отмечается, что особую значимость для ученого ситуация приобретала в связи с присущими ему индивидуально-психологическими особенностями, такими как: развитое честолюбие, самолюбие, завышенная самооценка, демонстративность, склонность к браваде, поступкам и высказываниям, связанным со стремлением выглядеть в глазах окружающих незаурядной личностью.
«Таким образом, незадолго до правонарушения совокупность указанных выше объективных и субъективных факторов привели к истощению личностных ресурсов Соколова, снижению уровня его эмоциональной устойчивости», — заключается в приговоре.
В 2018 году Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы историк заимствовал концепции из его монографии «Первая научная история войны 1812 года», но не сделал ссылок. В ответ доцент СПбГУ подал в суд на оппонента и выиграл процесс. В свою очередь блогер устроил травлю в интернете и подослал своих сторонников на одну из лекций ученого, чтобы попытаться ее сорвать. Все эти обстоятельства также указаны в приговоре Октябрьского суда Петербурга.