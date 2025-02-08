Суд счел, что историк Соколов убил аспирантку из-за конфликта с Понасенковым

В 2018 году Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы историк заимствовал концепции из его монографии «Первая научная история войны 1812 года», но не сделал ссылок. В ответ доцент СПбГУ подал в суд на оппонента и выиграл процесс. В свою очередь блогер устроил травлю в интернете и подослал своих сторонников на одну из лекций ученого, чтобы попытаться ее сорвать. Все эти обстоятельства также указаны в приговоре Октябрьского суда Петербурга.