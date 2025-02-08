Молдавского олигарха объявили в международный розыск

Ранее парламент Молдавии одобрил поправки к закону, который позволяет лишать гражданства тех, кто попал под международные санкции. По словам главы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел, глава государства Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционных политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.