В МВД рассказали, как нелегалы могут избежать депортации из России

МВД РФ отмечает, что данный указ касается иностранцев, которые больше трех месяцев находятся в России без патента или разрешения на работу, с просроченным и неоплаченным патентом, а также не имеющих разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).