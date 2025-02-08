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В МВД рассказали, как нелегалы могут избежать депортации из России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нелегально находящиеся в России мигранты должны до 30 апреля обратиться в полицию или миграционный центр «Сахарово», чтобы узаконить своё пребывание в стране и избежать депортации, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«В России в период с 1 января по 30 апреля 2025 года включительно действует указ президента РФ № 1126, по которому возможно без риска выдворения, депортации и закрытия въезда сделать своё пребывание в России законным», — говорится в материалах ведомства.

МВД РФ отмечает, что данный указ касается иностранцев, которые больше трех месяцев находятся в России без патента или разрешения на работу, с просроченным и неоплаченным патентом, а также не имеющих разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).

«Как можно скорее обратитесь в отдел полиции или в “ПВС” МВД России либо в миграционный центр “Сахарово” в Москве», — рекомендует министерство.