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Шестнадцать пожарных тушили горящий суши-бар в центре Омска

Причина пожара пока неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 7 февраля, в центре Омска загорелся суши-бар на улице Красный Путь. С огнем боролись 16 пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание произошло около 17:39. Пламя бушевало на площади 2 квадратных метра. В тушении были задействованы 16 пожарных и четыре единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 17:53.

В результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее «КП Омск» сообщала, что припаркованная газель по неизвестной причине вспыхнула в омских Нефтяниках.