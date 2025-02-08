Шестнадцать пожарных тушили горящий суши-бар в центре Омска

Вечером в пятницу, 7 февраля, в центре Омска загорелся суши-бар на улице Красный Путь. С огнем боролись 16 пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание произошло около 17:39. Пламя бушевало на площади 2 квадратных метра. В тушении были задействованы 16 пожарных и четыре единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 17:53.
В результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что припаркованная газель по неизвестной причине вспыхнула в омских Нефтяниках.