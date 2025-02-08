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Два человека пострадали в ДТП с SsangYong и Toyota на Дианова в Омске

Среди пострадавших — 13-летняя девочка.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 7 февраля, SsangYong столкнулся с Toyota на улице Дианова в Омске, пострадали два человека. Сообщение о ДТП поступило в 18:15. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

По предварительной версии, 49-летний водитель SsangYong столкнулся с Toyota под управлением 24-летней женщины в районе дома № 14 на улице Дианова.

Находившиеся в салоне Toyota водитель и пассажирка — 13 летняя девочка — пострадали. Им потребовалась помощь медиков.

Причины и обстоятельства аварии будут установлены по итогам проверки.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омич на «Тойоте» сбил девочку-подростка на пешеходном переходе на улице Ватутина.