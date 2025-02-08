Два человека пострадали в ДТП с SsangYong и Toyota на Дианова в Омске

В пятницу, 7 февраля, SsangYong столкнулся с Toyota на улице Дианова в Омске, пострадали два человека. Сообщение о ДТП поступило в 18:15. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
По предварительной версии, 49-летний водитель SsangYong столкнулся с Toyota под управлением 24-летней женщины в районе дома № 14 на улице Дианова.
Находившиеся в салоне Toyota водитель и пассажирка — 13 летняя девочка — пострадали. Им потребовалась помощь медиков.
Причины и обстоятельства аварии будут установлены по итогам проверки.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич на «Тойоте» сбил девочку-подростка на пешеходном переходе на улице Ватутина.