Мужчина и женщина подрались на парковке в Актау

Мужчина и женщина подрались в Актау на парковке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Участница конфликта жительница Актау Валентина рассказала, что инцидент произошёл вечером 5 февраля 2025 года на парковке возле жилого дома в 6-м микрорайоне.
«Я припарковалась, и вдруг на меня налетает мужчина, кричит, что я неправильно поставила машину. Начинает ругаться, я вижу, что он не в адеквате. Хотела перепарковаться, но он не давал. Затем он открыл дверь моей машины и избил меня. Я сразу же вызвала полицию и написала заявление», — рассказала свою версию Валентина.
Участники конфликта живут в одном подъезде на разных этажах. По словам Валентины, ранее у них не было конфликтов.
Валентина обратилась в СМИ с просьбой помочь найти свидетелей её избиения.
«Никто не хочет заниматься расследованием. Я сама хожу по соседним зданиям и ищу записи с видеокамер. Уже нашла видео и передала его в полицию. Однако складывается впечатление, что дело пытаются замять — даже соседей не опросили, хотя кто-то мог видеть происходящее из окна. Поэтому я обращаюсь к водителям, которые были свидетелями инцидента: прошу предоставить записи с видеорегистраторов на мой номер телефона: 8 771 588 77 76», — отметила жительница Актау.
В пресс-службе полиции региона сообщили, что мужчина подал встречное заявление на женщину.
«Мужчина также подал встречное заявление на женщину, утверждая, что она сбила его на автомобиле. Назначена экспертиза. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РК (Побои)», — заявили в полиции.