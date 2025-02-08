Мужчина и женщина подрались на парковке в Актау

«Никто не хочет заниматься расследованием. Я сама хожу по соседним зданиям и ищу записи с видеокамер. Уже нашла видео и передала его в полицию. Однако складывается впечатление, что дело пытаются замять — даже соседей не опросили, хотя кто-то мог видеть происходящее из окна. Поэтому я обращаюсь к водителям, которые были свидетелями инцидента: прошу предоставить записи с видеорегистраторов на мой номер телефона: 8 771 588 77 76», — отметила жительница Актау.