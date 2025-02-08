Житель Подмосковья сознался в связях с ГУР и диверсиях в четырёх регионах

Фигурант полностью признал вину и заявил, что его действия были продиктованы желанием нанести ущерб российскому государству на фоне личной антипатии к власти. Именно по этой причине он самостоятельно вступил в контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины через социальные сети.
Совместно с сообщниками Чернов организовывал и проводил диверсии в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. Некоторые подельники изменщика уже задержаны и находятся в СИЗО.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали четырёх женщин, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров ВС РФ. Диверсанток взяли в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.