Житель Подмосковья сознался в связях с ГУР и диверсиях в четырёх регионах

Фигурант полностью признал вину и заявил, что его действия были продиктованы желанием нанести ущерб российскому государству на фоне личной антипатии к власти. Именно по этой причине он самостоятельно вступил в контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины через социальные сети.