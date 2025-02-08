Судебные приставы взыщут с Фейгина более 80 тыс. рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы за нарушение закона об иноагентах открыли в отношении бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) два исполнительных производства о взыскании 80 тыс. рублей штрафа и еще почти 6 тыс. рублей исполнительского сбора, следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, одно из исполнительных производств открыто по материалам, которые поступили из Хамовнического суда Москвы. По ним с Фейгина взыскивается 40 тыс. рублей штрафа и 2,8 тыс. рублей исполнительского сбора по делу об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. В частности, бывший адвокат не предоставил в Минюст в установленный законом срок сведения об иностранных источниках и полученных от них денег, которые использовались им как иностранным агентом.
Второе исполнительное производство также о взыскании 42,8 тыс. рублей штрафа и исполнительского сбора по нему открыто по материалам Таганского суда Москвы по ч. 4. 19.34 КоАП РФ. Фейгин в установленном законом порядке не указал, что публичная информация в телеграм-канале распространена лицом, которое является иноагентом.
Марк Фейгин участвовал в качестве адвоката в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, Надежды Савченко. В 2018 году его лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов. В апреле 2022 года он включен в реестр иноагентов. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о ВС РФ.