Судебные приставы взыщут с Фейгина более 80 тыс. рублей

Так, одно из исполнительных производств открыто по материалам, которые поступили из Хамовнического суда Москвы. По ним с Фейгина взыскивается 40 тыс. рублей штрафа и 2,8 тыс. рублей исполнительского сбора по делу об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. В частности, бывший адвокат не предоставил в Минюст в установленный законом срок сведения об иностранных источниках и полученных от них денег, которые использовались им как иностранным агентом.