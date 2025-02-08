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Житель Подмосковья признался в организации диверсий в интересах ГУР Украины

Следствие продолжает работать над установлением всех вовлеченных в эту деятельность.

Источник: Аргументы и факты

В Московском областном суде началось рассмотрение уголовного дела против жителя Подмосковья Артема Чернова, ранее работавшего упаковщиком в магазине. Об этом сообщает ТАСС.

Чернов признал свою вину в организации четырех диверсий на территории России в 2023 году в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он сдал всех исполнителей упомянутых диверсий.

Согласно материалам дела, некоторые соучастники находятся под стражей, в то время как другие скрываются от правоохранительных органов. Следствие продолжает работать над установлением всех вовлеченных в эту деятельность. Чернову предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статью о госизмене, за которую ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Подсудимый полностью признал свою вину. Он рассказал, что его желание заработать на этом стало причиной его сотрудничества с агентом ГУР.

Ранее в Татарстане было передано в суд дело 17-летнего подростка, обвиняемого в госизмене и участии в террористической организации. Силовики пресекли незаконную деятельность подростка прошлой весной.