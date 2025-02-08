Житель Подмосковья признался в организации диверсий в интересах ГУР Украины

Согласно материалам дела, некоторые соучастники находятся под стражей, в то время как другие скрываются от правоохранительных органов. Следствие продолжает работать над установлением всех вовлеченных в эту деятельность. Чернову предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статью о госизмене, за которую ему может грозить пожизненное лишение свободы.