12 человек эвакуированы в Костанайской области

В Карасуском районе в снежном заносе застряли три автомобиля, в которой находились 10 человек. Также в 50 км от г. Аркалык на автодороге «Аркалык-Аккошкар» в снежном заносе застрял автомобиль, в котором находились 2 человека.
Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол добравшись до них, эвакуировали два человека в с. Алуа и из снежного заноса отбуксировали легковые автомобили.
В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!