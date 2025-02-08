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12 человек эвакуированы в Костанайской области

В Костанайской области из снежного плена спасено 12 человек, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В Карасуском районе в снежном заносе застряли три автомобиля, в которой находились 10 человек. Также в 50 км от г. Аркалык на автодороге «Аркалык-Аккошкар» в снежном заносе застрял автомобиль, в котором находились 2 человека.

Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол добравшись до них, эвакуировали два человека в с. Алуа и из снежного заноса отбуксировали легковые автомобили.

В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!