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Четыре человека погибли на трассе близ Талдыкоргана

Четыре человека погибли в результате аварии на трассе Алматы — Оскемен недалеко от Талдыкоргана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

ДТП произошло 8 февраля с участием автомашины Ауди-100. Известно, что на 271-м километре трассы водитель не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом. В результате водитель и три его пассажира погибли на месте происшествия. Также в больницу доставлен еще один пассажир с тяжелыми травмами.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование», — сообщил начальник ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.

В полиции призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать допустимый скоростной режим и быть предельно внимательными.