Четыре человека погибли на трассе близ Талдыкоргана

ДТП произошло 8 февраля с участием автомашины Ауди-100. Известно, что на 271-м километре трассы водитель не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом. В результате водитель и три его пассажира погибли на месте происшествия. Также в больницу доставлен еще один пассажир с тяжелыми травмами.