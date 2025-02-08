Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для обогрева эвакуированных жильцов после атаки БПЛА в Ростове прибыли автобусы

В лицее Ростове развернут пункт временного размещения для жильцов пострадавших многоэтажек после атаки беспилотников.
Источник: Комсомольская правда

В ночь на 8 февраля 2025 года автомобили и многоэтажные дома в Первомайском районе Ростова получили повреждения в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков.

— По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах, — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. — На месте работают расчеты спасателей.

Глава региона сообщил, что на место прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. А для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.