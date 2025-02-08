Для обогрева эвакуированных жильцов после атаки БПЛА в Ростове прибыли автобусы

В ночь на 8 февраля 2025 года автомобили и многоэтажные дома в Первомайском районе Ростова получили повреждения в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков.
— По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах, — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. — На месте работают расчеты спасателей.
Глава региона сообщил, что на место прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. А для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.