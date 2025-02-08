В Ростове пройдет внеплановое заседание комиссии по ЧС после атаки беспилотников 8 февраля 2025

В Ростове продолжается помощь жильцам пострадавших многоэтажек в Первомайском районе после атаки БПЛА 8 февраля 2025 года.
Как рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же. И уже совсем скоро — в светлое время суток — специалисты приступят к восстановительным работам.
— Коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы — до момента их замены на новые, а газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов.
Известно, что внеплановое заседание комиссии по ЧС планируют провести сегодня, 8 февраля. Оно пройдет в администрации Ростова-на-Дону в десять часов утра.