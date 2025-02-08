В конфликте между врачом и пациентом в больнице Челябинска разберутся следователи

Сообщается, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении медицинского работника.
Поручение дано и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову.
Также уточняется, что по данному факту уже организована процессуальная проверка по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Ранее ЧОП «Варяг» сообщило, что все произошло в медицинском учреждении на улице Российская.
«Медики немедленно нажали тревожную кнопку. Злодей не успел скрыться и пытался оказать сопротивление при задержании. С драчуном разбираются в полиции», — рассказали там.
В городском УМВД уточнили, что конфликт урегулирован на месте, писать заявление никто из его участников не стал.