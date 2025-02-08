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Школьница в Башкирии сломала зуб о болт во фрикадельке

Школьница в Башкирии сломала зуб о болт во фрикадельке.

Источник: Башинформ

В школьной столовой одной из школ Стерлитамака произошел инцидент. Во время одна из учениц сломала зуб о болт, который оказался внутри фрикадельки.

По данным Роспотребнадзора Башкирии, инородный предмет попал в мясо в производственном цехе изготовителя школьного питания.

Сразу после инцидента школьница обратилась к стоматологу, который диагностировал поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см.

Мама девочки обратилась в суд. Там постановили, что пострадавшей «Центр социального питания» должен выплатить 70 тысяч рублей компенсации, а также 35 тысяч рублей штрафа.

несчастный случай