Школьница в Башкирии сломала зуб о болт во фрикадельке.

В школьной столовой одной из школ Стерлитамака произошел инцидент. Во время одна из учениц сломала зуб о болт, который оказался внутри фрикадельки.
По данным Роспотребнадзора Башкирии, инородный предмет попал в мясо в производственном цехе изготовителя школьного питания.
Сразу после инцидента школьница обратилась к стоматологу, который диагностировал поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см.
Мама девочки обратилась в суд. Там постановили, что пострадавшей «Центр социального питания» должен выплатить 70 тысяч рублей компенсации, а также 35 тысяч рублей штрафа.