В Мотовилихинском районе Перми вышел из дома и исчез 59-летний мужчина

Мужчина в возрасте 59 лет вышел из дома в Мотовилихинском районе Перми и исчез, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
«Сергей Синягин нуждается в медпомощи, он пропал без вести 5 февраля. Мужчина вышел из дома на улице Гашкова около 12:00. После этого пермяк не выходил на связь», — сообщили волонтёры.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зелёные глаза, носит очки.
Мужчина был одет в серо-горчичную куртку, зимнюю кепку, синие джинсы, чёрные ботинки.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 112, 102, (342) 204−49−04.
Ранее perm.aif.ru писал, что в краевом центре ищут 65-летнего пропавшего мужчину. Рашит Бадертдинов покинул дом 4 февраля. Перед исчезновением находился в доме на улице Лодыгина (Свердловский район). Пермяку нужна помощь медиков.