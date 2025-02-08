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В Мотовилихинском районе Перми вышел из дома и исчез 59-летний мужчина

Он нуждается в медицинской помощи.

Источник: Соцсети

Мужчина в возрасте 59 лет вышел из дома в Мотовилихинском районе Перми и исчез, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

«Сергей Синягин нуждается в медпомощи, он пропал без вести 5 февраля. Мужчина вышел из дома на улице Гашкова около 12:00. После этого пермяк не выходил на связь», — сообщили волонтёры.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зелёные глаза, носит очки.

Мужчина был одет в серо-горчичную куртку, зимнюю кепку, синие джинсы, чёрные ботинки.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 112, 102, (342) 204−49−04.

Ранее perm.aif.ru писал, что в краевом центре ищут 65-летнего пропавшего мужчину. Рашит Бадертдинов покинул дом 4 февраля. Перед исчезновением находился в доме на улице Лодыгина (Свердловский район). Пермяку нужна помощь медиков.