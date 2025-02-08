В Ростове ограничили движение транспорта после атаки беспилотников

В ночь на 8 февраля 2025 года военные отразили атаку беспилотников в Ростовской области. Однако в результате пострадало остекление 14 домов в Ростове-на-Дону и припаркованные к многоэтажкам автомобили.
По данным властей, погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работают спасатели и коммунальщики.
Как рассказал и.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин, в настоящее время ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Конной Армии — от дома № 29 до пересечения с улицей Веры Пановой.
Кроме того, для 68 эвакуированных жильцов уже прибыли автобусы, в которых люди могут согреться. Также в лицее неподалеку для них готовится пункт временного размещения. Заседание комиссии по ЧС пройдет в ростовской администрации в 10 часов утра.
— Оценивать ущерб муниципальные комиссии начнут 8 февраля 2025, — озвучил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.