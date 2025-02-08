В Ростове ограничили движение транспорта после атаки беспилотников

Кроме того, для 68 эвакуированных жильцов уже прибыли автобусы, в которых люди могут согреться. Также в лицее неподалеку для них готовится пункт временного размещения. Заседание комиссии по ЧС пройдет в ростовской администрации в 10 часов утра.