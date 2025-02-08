Ехавшего за рулем Lexus экс-сотрудника МВД осудили за смертельное ДТП

Как сообщается в официальном Telegram-канале «Актуальные новости судебной системы Павлодарской области», 7 февраля 2025 года судом № 2 Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого по обвинению в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.3 ст.345−1 УК).
Судом установлено, что в июле 2024 года в ночное время водитель в состоянии алкогольного опьянения легкой степени сел за руль Lexus LX 570. Недалеко от села Байдала на автодороге Павлодар — Семей мужчина не справился с управлением и совершил столкновение автомашиной «Волга», двигавшейся в попутном направлении. От удара «Волгу» опрокинуло в кювет, а ее водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажир данной автомашины также получил тяжкий вред здоровью.
Подсудимый вину признал, попросил прощения. В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд признал чистосердечное раскаяние, наличие троих малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые и частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Ввиду наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств по закону с учетом правил ст. 55 ч.2 УК наказание не может превышать половины максимального срока (7 лет), то есть не более 3 лет 6 месяцев. В этой связи судом назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Также бывший сотрудник МВД лишен права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. В пользу потерпевших взыскано свыше 17 млн тенге материального ущерба и морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.