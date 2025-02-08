Ехавшего за рулем Lexus экс-сотрудника МВД осудили за смертельное ДТП

Судом установлено, что в июле 2024 года в ночное время водитель в состоянии алкогольного опьянения легкой степени сел за руль Lexus LX 570. Недалеко от села Байдала на автодороге Павлодар — Семей мужчина не справился с управлением и совершил столкновение автомашиной «Волга», двигавшейся в попутном направлении. От удара «Волгу» опрокинуло в кювет, а ее водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажир данной автомашины также получил тяжкий вред здоровью.