В селе Башкирии волки загрызли домашний скот

На днях они загрызли шесть коз, находившихся в сараях. Облаву на зверей устроили около 20 охотников, сообщили в минприроды Башкирии.
По данным ведомства, они патрулируют улицы. Пока хищников обнаружить не удалось.
Сама проблема появления волков в селе обострилась еще в начале зимы. Последние несколько недель звери стали открыто хозяйничать в населенном пункте. Сельчане опасаются за свою жизнь. К тому же, нападения волков на домашний скот участились. Они разгуливают стайками.
— В команду по регулированию численности волков вошли опытные охотники, сотрудники полиции и представители местной администрации, — рассказал замминистра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев, они собрали команду из опытных. — Вместе разработали план действий, включая патрулирование и алгоритм для ловли хищников. Ситуацию держим на контроле.
Напомним, с начала января на волков пожаловались и жители закрытого города Межгорье. Он открыто разгуливали по территории и нападали на местных собак. Ситуацией заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил доложить ему о ходе проводимой процессуальной проверки.
В минприроды утверждают, что такую проблему нужно решать комплексно. Это явление невозможно контролировать и запрещать, но необходимо «минимизировать риски появления хищников рядом с людьми». Причинами появления волков рядом с людьми специалисты называют неправильное обращение людей с отходами и содержание домашних животных в темное время суток в закрытых помещениях или загонах.