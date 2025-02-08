В селе Башкирии волки загрызли домашний скот

В минприроды утверждают, что такую проблему нужно решать комплексно. Это явление невозможно контролировать и запрещать, но необходимо «минимизировать риски появления хищников рядом с людьми». Причинами появления волков рядом с людьми специалисты называют неправильное обращение людей с отходами и содержание домашних животных в темное время суток в закрытых помещениях или загонах.