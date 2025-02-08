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Половина осужденных за коррупцию казахстанцев отделалась штрафами

В Казахстане в прошлом году за коррупцию осудили более 900 человек. Около половины из них заплатили за свои преступления штрафы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Общая сумма штрафов за коррупционные преступления составила 6,2 миллиарда тенге.

«В 2024 году за совершение коррупционных преступлений осуждены 914 лиц, из них приговорены к штрафам — 434. Сумма штрафов составила 6,2 миллиарда тенге», — сообщили в Антикоррупционной службе в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Если приговоренные к штрафу не погасят его вовремя, то приговор суда подлежит принудительному исполнению. И тогда неуплаченная часть штрафа заменяется:

  • осужденным за уголовный проступок — привлечением к общественным работам из расчета 1 час общественных работ за 1 неуплаченный МРП (3932 тенге в 2025 году), либо арестом из расчета 1 сутки ареста за 4 неуплаченных МРП (15 728 тенге в 2025 году);
  • осужденным за преступление небольшой или средней тяжести — ограничением либо лишением свободы из расчета 1 день ограничения или лишения свободы за 4 неуплаченных МРП;
  • осужденным за тяжкое преступление — лишением свободы из расчета 1 день лишения свободы за 4 неуплаченных МРП;
  • приговоренным к кратному штрафу — лишением свободы в пределах санкции соответствующей статьи особенной части Уголовного кодекса с учетом уплаченной и взысканной части штрафа.

Напомним: в Казахстане ужесточат ответственность за совершение коррупционных преступлений, но не для всех. В января в Мажилисе рассмотрели законопроект по вопросам противодействия коррупции. Документ предлагает усилить ответственность юридических лиц за такие правонарушения.

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