Более 40 астанчан обманул мошенник на OLX

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции района “Есиль” установили личность 31-летнего мужчины, который завладел деньгами потерпевшего мошенническим путем. Выяснилось, что злоумышленник размещал в OLX объявления о продаже несуществующей мебели, вводя покупателей в заблуждение. В настоящее время установлена его причастность к 40 аналогичным преступлениям», — говорится в сообщении полиции.