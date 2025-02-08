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В Екатеринбурге нашли трёх пропавших девочек

В Екатеринбурге оперативно нашли трех пропавших девочек.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пропали три одиннадцатилетние девочки, но их быстро нашли.

К поиску привлекали полицию. Розыском пропавших занимался отдел полиции № 11.

Подруг пропали 7 февраля в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Но уже утром 8 февраля УМВД Екатеринбурга сообщило, что все девочки найдены.

— По имеющейся информации, противоправных действий в отношении них не совершено, — сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Полиция устанавливает детали их отсутствия, — ночью девочки находились в подъезде одного из жилых домой.