В Екатеринбурге нашли трёх пропавших девочек

В Екатеринбурге пропали три одиннадцатилетние девочки, но их быстро нашли.
К поиску привлекали полицию. Розыском пропавших занимался отдел полиции № 11.
Подруг пропали 7 февраля в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Но уже утром 8 февраля УМВД Екатеринбурга сообщило, что все девочки найдены.
— По имеющейся информации, противоправных действий в отношении них не совершено, — сообщили в УМВД Екатеринбурга.
Полиция устанавливает детали их отсутствия, — ночью девочки находились в подъезде одного из жилых домой.