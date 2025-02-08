Пожар в многоквартирном доме Челябинска начался с сигареты

Челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном доме на улице Гагарина. По предварительным данным причиной стала неосторожность при курении. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Челябинской области.
К моменту прибытия сотрудников МЧС из окна на третьем этаже полыхало пламя. Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, еще 10 вывели из опасной зоны пожарники.
Горение ликвидировали на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет. Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил личной безопасности при курении.