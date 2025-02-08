Дочь экс-мэра Самары Тархова признали потерпевшей по делу о его убийстве

САМАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которая отбывает наказание за вымогательство, получила процессуальный статус потерпевшей по уголовному делу об убийстве ее родителей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Карномазов.
«По моей информации, она признана потерпевшей [по уголовному делу об убийстве ее родителей]», — сказал собеседник агентства.
Адвокат пояснил, что статус участника дела даст возможность Тарховой выражать суду свою позицию, подавать заявления и ходатайства, приобщать доказательства, поддерживать обвинение или возражать против него. В дальнейшем у нее будет право на обжалование приговора.
Людмила Тархова в 2022 году была осуждена на 7 лет колонии по делу о вымогательстве крупной денежной суммы у депутата губернской думы и отбывает наказание в исправительной колонии № 15 в Самаре.
31 января в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении Виктора Тархова и его супруги. По данным следствия, последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в преступлении была задержана внучка Тарховых, по решению суда она заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. По данным следствия, обвиняемая нигде не работала, дед и бабушка содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города.
Следствие считает, что женщина заранее готовилась к преступлению — она приобрела канистры с химикатами, пластиковые емкости, а квартира, где проживали Тарховы, была обработана раствором щелочи. Дома у подозреваемой обнаружены телефоны и паспорта Тархова и его жены. Также установлены места, куда были проданы их ювелирные изделия, и обнаружен автомобиль, принадлежавший бабушке подозреваемой. Местонахождение Тархова и его жены до настоящего времени не установлено.