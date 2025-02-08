Дочь экс-мэра Самары Тархова признали потерпевшей по делу о его убийстве

31 января в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении Виктора Тархова и его супруги. По данным следствия, последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в преступлении была задержана внучка Тарховых, по решению суда она заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. По данным следствия, обвиняемая нигде не работала, дед и бабушка содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города.