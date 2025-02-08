Почти 100 человек получили желудочно-кишечную инфекцию на американском лайнере

Судно останавливалось в Мексике, Гондурасе и Белизе. Источник инфекции неизвестен, телеканал предположил, что причиной плохого самочувствия 89 из 2164 человек на борту мог стать норовирус. Как отметили в СМИ, по данным программы санитарной обработки судов (CDC), именно норовирус, который также называют «вирусом круизных лайнеров», вызывает более 90% вспышек диарейных заболеваний на судах такого типа.