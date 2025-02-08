Почти 100 человек получили желудочно-кишечную инфекцию на американском лайнере

Судно останавливалось в Мексике, Гондурасе и Белизе. Источник инфекции неизвестен, телеканал предположил, что причиной плохого самочувствия 89 из 2164 человек на борту мог стать норовирус. Как отметили в СМИ, по данным программы санитарной обработки судов (CDC), именно норовирус, который также называют «вирусом круизных лайнеров», вызывает более 90% вспышек диарейных заболеваний на судах такого типа.
На данный момент заболевшие пассажиры и члены экипажа лайнера были изолированы и пробудут на карантине вплоть до прибытия в порт. Также, отмечают в CDC, были приняты дополнительные меры дезинфекции помещений, собраны образцы для дальнейшего тестирования.
«На борту были приняты усиленные меры предосторожности для защиты здоровья и комфорта всех наших гостей и членов экипажа», — сообщил представитель Royal Caribbean Group телеканалу CBS.
Ранее, 26 февраля 2024 года, сообщалось, что санитарные службы Маврикия не нашли возбудителя холеры ни у одного из пассажиров круизного судна Norwegian Dawn и разрешили кораблю зайти в порт островного государства в Индийском океане.
Лайнер был помещен на двухдневный карантин 25 февраля. Как отмечало издание USA Today, во время остановки на Маврикии среди пассажиров произошла вспышка болезни желудка. Медики предположили, что это может быть холера.