Строящиеся склады ночью полыхали в омском Троицком

В субботу ночью, 8 февраля, строящиеся склады горели в Троицком в Омском районе. Огнем были охвачены строения на площади 300 квадратных метров. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.
В ликвидации возгорания были задействованы 23 пожарных и шесть единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.
Причины воспламенения строящихся складов сейчас устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что 16 пожарных тушили горящий суши-бар на улице Красный Путь в центре Омска.