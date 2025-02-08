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Строящиеся склады ночью полыхали в омском Троицком

Пожар тушили более 20 сотрудников МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В субботу ночью, 8 февраля, строящиеся склады горели в Троицком в Омском районе. Огнем были охвачены строения на площади 300 квадратных метров. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

В ликвидации возгорания были задействованы 23 пожарных и шесть единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.

Причины воспламенения строящихся складов сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее «КП Омск» сообщала, что 16 пожарных тушили горящий суши-бар на улице Красный Путь в центре Омска.