Спасатели Астаны помогли попавшей в беду собаке

Ранее сообщалось, что в Петропавловске мужчина решил самостоятельно спасти собаку, упавшую в колодец. Он вытащил бедолагу, однако сам выбраться из глубокой скважины уже не смог. На место прибыли спасатели и вызволили из западни самоотверженного жителя.