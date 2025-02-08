В Томской области грузовой поезд сбил подростка в наушниках

До этого сообщалось, что в Парголово 95-летний пенсионер попал под поезд. По версии правоохранителей, 95-летний пенсионер переходил пути на красный свет. При этом машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но это не помогло, и поезд сбил мужчину.