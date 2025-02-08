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Четверых нарушителей с беспилотниками задержали за сутки возле границы

Все нарушители были выявлены вблизи белорусско-литовской границы, их действиям дадут правовую оценку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Пограничники за сутки задержали у границе четверых нарушителей с беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Все случаи произошли 5 февраля в пограничной зоне на белорусско-литовской границе.

Так, в агрогородке Трабы (Ивьевский район) при отработке оперативной информации при силовой поддержке ОМОН был задержан мужчина. При осмотре его жилища были найдены два БПЛА, пульта дистанционного управления к ним, аккумуляторы, зарядные станции, комплектующие и планшет.

«Спустя несколько часов произошел второй случай вблизи хутора Альтария Ивьевского района. У местного жителя также был найден беспилотник, комплектующие и прибор ночного видения», — сказали в ГПК.

В тот же день в населенном пункте Свентоянск (Гродненский район) пограничники выявили двоих белорусов, которые попытались скрыться. На месте нашли мультироторный беспилотник, пульт управления и аккумуляторы, радиостанция и тепловизор.

В отношении задержанных за нарушение пограничного режима начат административный процесс. Двоих привлеку к ответственности за неповиновение требованиям сотрудникам погранслужбы.

В ГПК напомнили, что незаконное хранение и использование дронов в пограничной зоне или полосе является нарушением пограничного режима, что влечет за собой ответственность согласно ст. 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).