Четверых нарушителей с беспилотниками задержали за сутки возле границы

Так, в агрогородке Трабы (Ивьевский район) при отработке оперативной информации при силовой поддержке ОМОН был задержан мужчина. При осмотре его жилища были найдены два БПЛА, пульта дистанционного управления к ним, аккумуляторы, зарядные станции, комплектующие и планшет.