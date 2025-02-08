В Башкирии ночью произошел пожар на электроустановке одного из предприятий

Как сообщают в МЧС по РБ, пожар начался во втором часу ночи. Загорелось закрытое распределительное устройство внутри здания. После того, как электрики обесточили помещение, огнеборцы потушили горение, распространения огня на соседние строения не допущено. Пострадавших нет.