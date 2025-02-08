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В Башкирии ночью произошел пожар на электроустановке одного из предприятий

Возгорание произошло в Благовещенске.

Источник: Соцсети

В Башкирии ночью произошел пожар на электроустановке одного из предприятий Благовещенска.

Как сообщают в МЧС по РБ, пожар начался во втором часу ночи. Загорелось закрытое распределительное устройство внутри здания. После того, как электрики обесточили помещение, огнеборцы потушили горение, распространения огня на соседние строения не допущено. Пострадавших нет.

Предварительно установлено, что причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей после короткого замыкания.

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