Женщина тайно оформила кредит на знакомого в ЗКО

«Воспользовавшись моментом и доверием потерпевшего, загрузила другое банковское приложение и оформила товарный кредит на сумму 499 274 тенге. Затем обналичила эти деньги. Поступившие на счет потерпевшего 379 450 тенге перевела себе на счет. Далее она еще несколько раз оформила онлайн кредит через мобильное приложение банка, причинив ущерб односельчанину на общую сумму в 2,3 млн тенге», — отмечается в сообщении.